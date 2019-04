Rischiavo di soffocare a letto! La moglie è troppo grassa, lui esasperato chiede il divorzio

La moglie di un egiziano non aveva il vizio del bere,però era diventata grande e pesante come una botte. Ecco perché ilèdiventata l’unica alternativa a una vita impossibile: la signora è diventatatroppo grassa e nonostante le diete ferree la bilancia è sempre stataeloquente. Lui si chiama Rami e ha 31 anni, mentre lei risponde al nomedi Kholod e di anni ne ha 26., nati e vissuti in Egitto,è stata travolgente e il fidanzamento è durato circa un anno e mezzo prima deltanto atteso.

Il 31enne ha assicurato che è stato un colpo difulmine, ma la vita coniugale non è stata all’altezza delle grandi aspettativee dei sogni. La coppia haavuto anche un bambino e non si poteva chiedere di meglio dalla vita. Poi tuttoè cambiato.Kholod è diventata un’altra persona, ha affrontato ilperiodo successivo alla gravidanza nel peggiore dei modi e si è trascurata. Rami ha sottolineato di essersi innamorato di un’altradonna, non della sua versione “grassa”. Kholod ha cominciato a mangiarequalsiasi prodotto commestibile, accumulando chilo su chilo e superandoabbondantemente il quintale. I momenti intimi sono stati ridotti all’osso e non èdifficile capirne il motivo.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Il 31enne si è detto intimorito da quel colosso di carne e ha creduto più volte di soffocare mentre era tra le lenzuola. Il peso eccessivo ha quindi rovinato la vita di coppia e il marito ha assicurato di aver fatto di tutto per risolvere la situazione. La visita dal dietologo sembrava il rimedio giusto, come si fa in questi casi. Nonostante il regime alimentare a basso contenuto di grassi imposto dal medico, la giovane si è ingigantita ulteriormente e Rami si è preoccupato ancora di più. L’impegno non c’era stato, il marito ha scoperto che la sua dolce (e ipocalorica) metà non andava in ospedale e non seguiva i consigli degli esperti.