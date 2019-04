Era stata morsa da un cobra! La madre torna a casa dopo essere morta da 40 anni

Duehanno avuto il più grande shock della loro vita dopo che la loro madre 82enne si è presentata sulla loro porta di casa, quarant’anni dopo essere “” in seguito ad un, dopo cui il suoera stato consegnato alle acque del Gange. Era l’estate del 1976 quando Vilasa, allora 42enne, era uscita per cercare foraggio per gli animali, come faceva sempre. Ma questa volta non aveva notato un cobra in mezzo all’erba, e quando la donna si è avvicinata il serpente la ha morsa.

La sua famiglia la portò immediatamente da un guaritore, ma le sue cure non furono efficaci contro il veleno e Vilasa morì, o almeno così credevano tutti i suoi parenti. Il corpo della donna fu avvolto in un velo e messo su una piccola zattera, e affidato alla corrente del Gange. Ma il morso del serpente non era stato fatale per la donna, il cui corpo fu notato da alcuni pescatori che recuperarono la donna e la portarono in un tempio per le cure. I sacerdoti riuscirono a guarire la donna, che però quando si riprese rimase senza memoria: non sapeva dire né chi fosse né da dove venisse, e così rimase al tempio per i 40 anni successivi.

Poi la donna ha iniziato improvvisamente a ricordare pezzi del suo passato, e ha iniziato a parlarne ad una ragazzina con cui aveva fatto amicizia al tempo. Lei a sua volta lo ha raccontato allo zio, un uomo ottantaduenne di nome Chetram, che le ha raccontato che non solo conosceva quella donna, ma era stato anche al suo funerale quarant’anni prima. Chetram ha parlato alle figlie di Vilasa, e alla fine i pezzi del puzzle hanno iniziato a prendere posto, e la donna è stata portata a casa dalle figlie. “L’abbiamo immediatamente riconosciuta da una voglia”, ha raccontato la figlia minore della donna, Muni.