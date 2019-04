Sei troppo ribbelle! Madre esilia la figlia per tre anni in Siberia

I genitori di Sofia Petrova hanno escogitato una punizione che supera quelle normalmente inflitte ai figli disobbedienti: la hanno esiliata in Siberia,. Quando la ragazza aveva 15 anni, i suoi genitori (o meglio, la madre e il suo nuovo compagno) erano stanchi del suo comportamento: Sofia avrebbe spesso saltato la scuola, sarebbe stata via di casa giorni interi senza avvertire, e avrebbe anche rubato dei soldi.

Così hanno detto a Sofia che avrebbe fatto una vacanza di tre settimane in Siberia, per passare un po’ di tempo con suo padre. Ma una volta giunta a destinazione, la brutta sorpresa: non c’era nessun biglietto di ritorno. E dato che Sofia è nata in Siberia e ha cittadinanza Russa, non può rientrare negli Stati Uniti senza l’autorizzazione della madre, che glie l’ha sempre negata. Inutili le suppliche della ragazza, e le sue scuse non sono state accettate dalla madre e dal patrigno, che si rifiutano pertanto di farla tornare in America.

