Concorrenti in ospedale a Ciao Darwin! Programma a rischio

L'ultima puntata di, il programma condotto daha visto sfidarsi le squadre di, per le quali non è mancata la temutissima prova “”. Ma la prova fisica più inquietante di Ciao Darwin potrebbe essere cancellata dalla scaletta del programma. Infatti alcuni concorrenti di Ciao Darwin sarebbero finiti inper aver cercato di superare la prova. A scriverlo è, secondo cui la sfida ha visto i concorrenti affrontare i rulli, e alcuni di loro si sarebbero fatti molto male.

Gli incidenti sarebbero avvenuti durante alcune puntate registrate e non ancora andate in onda. Un ragazzo avrebbe addirittura riportato la frattura di tibia e perone, mentre un altro sarebbe caduto di schiena. Pare che la produzione stia pensando di eliminare per sempre i rulli dalle sfide del gioco.

