Sono sul lastrico! 26enne spende tutto per diventare una influencer

Sembra essere diventata una moda, essereormai è l’ambizione più grande di tantissimi giovani che sognano di poter guadagnare postando foto su. Ma non è così semplice e facile come sembra, lo sa bene la 26enne, che per ottenere i suoisu Instagram ha dichiarato di essersi dovutafino al collo. Lissette Calveiro è originaria di Miami, in, e da molto tempo desiderava diventare una perfetta influencer.

Tutto è iniziato nel 2013, quando la ragazza ha deciso di trasferirsi a New York per fare unostage, nella speranza di conquistare più followers possibili. Lissette ha iniziato a farsi fotografie mentre faceva brunch lussuosi, mentre viaggiava e mentre indossava abiti costosi e alla moda. Nonostante sfoggiasse questo stile di vita decisamente invidiabile davanti ai suoi followers, nella vita reale la ragazza non aveva per niente le possibilità. Anzi, era in una gravissima situazione finanziaria.Questo, però, non l’ha fermata dal voler diventare a tutti i costi una influencer.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...