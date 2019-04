Bari : Anziana scippata al semaforo ma il ladro è suo nipote

Succede a Bari, un insolitoche si è rivelatopericoloso soprattutto per lo, visto che ha derubato sua zia. Sì, perché la donna scippata, quando lo ha visto, hascoperto che era suo. Le persone che hanno potuto assistere alla scena in cui loscippatore, dopo aver fatto un po’ di strada in sella al motorino, è tornatoindietro verso la donna che aveva appena scippato, rimanendo di stucco. Larisposta è arrivata poco dopo, quando hanno capito che lo scippatore avevaappena rubato la borsa alla sua anziana zia.

A rendere tutta la situazione ancora più memorabile ci hapensato proprio la signora, che rendendosi conto che lo scippatore era ilnipote ha iniziato ad imprecare in dialetto stretto rendendo tutto ancora piùcomico. Il nipote si è beccato una serie di schiaffoni in pieno volto e unaserie di insulti indimenticabili, soprattutto per aver fatto prendere alla ziauno spavento così grande.

