Arrestate davanti scuola! Volevano uccidere 9 compagni di classe dopo averli rapiti

Stavano cercando un raccoglitore in aula e un'insegnante ha notato qualcosa di strano, avevano pianificato "". E’ l'assurda storia due minorenni di, una cittadina a sud di Orlando, in. “”. Questa la frase che, secondo i media americani, ha “” le due ragazze di 14 anni che pensavano di aver ideato delitto perfetto.Lo sceriffo della cittadina ha fatto sapere che in quel raccoglitore c’erano anche i nomi delle, che però non sono stati resi noti.

Le due ragazzine volevo rapire i compagni, ucciderli e bruciare i loro corpi senza lasciare nessuna traccia, il motivo ancora non è chiaro, forse le due vedevano tutto come un gioco ispirato a qualche serie televisiva. Le ragazze sono state arrestate all’uscita della scuola con l'accusa di pianificazione di sequestro di persona e omicidio premeditato. Descritte come ragazze tranquille, ora sono detenute in un carcere minorile di Bartow.

