Sono stati dannatamente belli! Il suo necrologio prima di morire a 35 anni per un tumore

La giovaneè morta il 5 aprile 2019 uccisa da une prima ha affidato alle pagine delil suo commovente necrologio : "". Prima di morire, la 35enne ha consegnato le sue parole d'addio al. Bailey nel 2017 ha scoperto di essere malata di una rara forma di, un cancro che ha colpito il suo tessuto muscolare liscio lascaindole pochissime speranze. Una vera è propria sentenza, Bailey non avrebbe vissuto più di 12 mesi. La donna ha iniziato subito lala cura le ha sicuramento regalato del tempo, ma non è riuscita a salvarla.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

"So quanto sia stato duro vedere che la natura facesse il suo corso senza i trattamenti. E per questo vi amo", rivolgendosi ai suoi cari. Aveva conosciuto da pochi il suo fidanzato : "Brent, non avevi idea di cosa sarebbe successo quel giorno, ma io non potevo chiedere uomo migliore al mio fianco per tutte le avventure, gli appuntamenti, le risate e le crisi". Alla madre ha dedicato queste parole: "Ricordo sempre quando mia madre diceva che perdere un figlio sarebbe la perdita più difficile per un genitore. I miei mi hanno dato il dono più grande, sostenendo la decisione di vivere il resto della mia vita senza la chemio". Poi una piccola riflessione : "Non prendete le piccole cose troppo sul serio e vivete un po'".