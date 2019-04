Eppure è un insegnante! Prova a far bere birra dalla bottiglia al nipote di 4 mesi

Qualcosa che non ci aspetta da un insegnante racconta dal, un educatore che probabilmente dovrebbe dare solo il buon esempio e a cui vengono affidati ragazzi o bimbi. E pensare che è stato lo stessoun insegnante di Ferrenafe, nel nord-ovest del- a postare su Facebook il video che lo vede cercare di costringere un neonato a bere birra... di sicuro lui ne aveva bevuto troppa!

Nel video si vede anche una donna che tiene il piccolo in braccio e ridacchia - presumibilmente la madre - e il Daily Mail scrive che lui fa una battuta... Speriamo che non sarà come il suo papà. Il video è stato dopo poco rimosso, ma questo non è bastato a cancellare l'assurda cosa, visto che molti utenti hanno subito scaricato e denunciato la cosa. Nelle immagini il neonato - nipote di 4 mesi dell'uomo - si rifiuta di bere dalla bottiglia di birra e allora William ci riprova, immergendo un dito dentro un bicchiere di vino e poi mettendolo in bocca al bambino. Vista anche la presenza della donna adesso potrebbero intervenire i servizi sociali.

