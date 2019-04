Questione di tasse! Harry e Meghan Markle non accettano regali per loro figlio

Il piccoloerediterà da sua madrela cittadinanza americana che lo obbligherà a, gravando sulle finanze di corte. Meghan ha appena dichiarato tutto all'erario americano che può così controllare nelle finanze reali inglesi con grande fastidio da parte della Regina. Ile sua moglie Meghan hanno chiesto pubblicamente di non spedire più doni al futuro, ma di sostenere conuna serie di organizzazioni diin tutto il mondo... In questo modo non dovranno versare ulteriori tasse al fisco americano.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Sposando il principe Harry, Meghan Markle ha avuto accesso a un patrimonio di circa 30 milioni di sterline che deve essere tenuto al sicuro, anche suo figlio che fino ai 18 anni avrà la doppia cittadinanza inglese e americana e come lei sarà tenuto per legge ogni anno a dichiarare i redditi e a versare le tasse al Fisco americano. La Regina avrebbe preso in mano la situazione impegnando il suo team di esperti fiscalisti per non incorrere in penali.