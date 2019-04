Lo scambiano per mio nonno! A soli 19 anni sposa un uomo di 62

La 19ennee il 62enne. si sono incontrati tramite amici comuni e sono diventati a loro volta amici.L’amicizia con il passare dei mesi si è trasformata in qualcos’altro, sino alla decisione dei due di, nonostante si conoscessero da poco tempo. I genitori di Samantha però non hanno preso benissimo questa relazione. infatti la differenza di età tra i due è notovole, ben 43 anni.

Dopo aver detto ai genitori di volersi sposare, la ragazza è stata costretta a cambiare casa, ed è andata a vivere in un’altra casa della famiglia, in Arkansas. J.R. si è presto trasferito da lei. Dopo circa sei mesi i due hanno cambiato stato e sono andati a vivere nel Kansas, sempre negli Stati Uniti, in una casa tutta loro. Hanno quindi iniziato ad organizzare il matrimonio.

Come una qualsiasi coppia felice, si sono sposati, tra fiori, sorrisi e applausi degli invitati. Dei pochi invitati, perché la famiglia di lei sembra non abbia voluto partecipare alla cerimonia. I due dichiarano di essere felici, ma devono affrontare diverse difficoltà, tutte causate dai commenti delle altre persone.