Inutili i soccorsi! Bimba muore soffocata da un pezzo di wurstel

I soccorsi che sono stati immediati sono stati inutili, la piccola è stata trasportata nel vicino ospedale di Eboli (), ma la bambina non ce l’ha fatta ed è deceduta durante il tragitto. La bimba di soli due anni era a casa della nonna - a Campagna - ma la donna non si è accorta che la nipote aveva preso dalla tavola une non ha fatto in tempo ad intervenire. Purtroppo la piccola ha messo in bocca un pezzo di carne ed è rimasta soffocata.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...