Unica misura adeguata! Fabrizio Corona resta in carcere

Per il Tribunale di Sorveglianza di Milano il carcere è l'unica misura adeguata per Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi potrebbe tornare in. E' stato revocato l'affidamento terapeutico perche adesso dovrà restare in carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha annullato il programma di affidamento al quale Corona era stato assegnato ed ha accolto la richiesta avanzata martedì scorso dall’Avvocato generale Nunzia Gatto. La revoca riguarda gli ultimi 5 mesi, a partire dal 26 novembre scorso, quando lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva concesso l’affidamento terapeutico.

A pesare nella decisione del Tribunale della Sorveglianza il suo intervento contro il cantante Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi, le dichiarazioni fatte in una puntata di 'Non è l'Arena' sull'affidamento in prova e le affermazioni come "Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così" rese a Telelombardia pochi giorni prima di tornare in carcere. In tutto Corona deve scontare 6 anni e 7 mesi di carcere, che si ridurranno a circa 3 anni con i benefici penitenziari concessi ai detenuti.