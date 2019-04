E' ricoverato in ospedale! Incidente per il figlio di Gerry Scotti

Per fortuna niente di grave, solo una grande paura per, suo figlio, Edoardo, 26 anni, sarebbe ricoverato in un ospedale milanese secondo quanto rivelato dal settimanale “”. Il figlio di Gerry Scotti avrebbe riportato una frattura scomposta del femore e si troverebbe ricoverato all’Humanitas di Rozzano. Edoardo Scotti avrebbe avuto un incidente ed è stato operato, sono ancora poche le informazioni sull'incidente, ma nonostante il grande spavento le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.

