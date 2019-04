Per un pelo! Dingo entra in camper e trascina via bimbo di 14 mesi

Il cane selvatico nella si era introdotto all'interno di un camper ed era riuscito a trascinare fuori ilche ha riportato una frattura al cranio, per fortuna non rischia la vita. E' successo a Fraser Island, nel Queensland, in, dove un bimbo di 14 mesi ha rischiato di essere sbranato da un dingo, il piccolo è stato salvato dal padre che lo ha sentito piangere, si è precipitato fuori dal camper e ha letteralmente strappato il figlio della fauci del cane. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Hervey Bay in condizioni che non sarebbero molto gravi, ha riportato una frattura al cranio e alcunealla testa e al collo.

