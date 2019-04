Tutto per regali e ricariche telefoniche! Facevano prostituire la figlia 13enne

L'abuso in provincia di Pisa dove iche avrebbero violentato la ragazzina sono stati rinviati a giudizio, la facevano prostituire a soli 13 anni in cambio di. Tutti e 4 sono accusati di violenza su minore di 14 anni, mentre ai genitori viene contestato anche il reato di. Dopo una telefonata anonima nel 2015, sono iniziate le indagini, ma i fatti risalirebbero al 2013. A denunciare l'abuso proprio uno degli- un 60enne - forse spinto per gelosia nei confronti dell’altro uomo.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...