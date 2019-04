500mila di euro al Comune per i gatti! Il testamento di una vedova e senza figli

La storia della signoradi San Lazzaro (Bologna) con un messaggio per incoraggiare il Comune verso politiche a favore degli animali. La 78enne ha deciso di lasciare inal comune di San Lazzaro circavincolati all’ampliamento, alla cura e alla manutenzione di un, da poco inaugurato nella zona.

La donna ha fondato anche una associazione che si occupa di gestire gli oltre 100 ospiti del gattile comunale, ha detto al Resto del Carlino “Accudire i gatti è un modo per dare aiuto a chi non ha voce, per dare sostegno a creature indifese che ci offrono gioia e amore. C’è sempre qualcuno che etichetta queste scelte come bizzarrie... Le motivazioni invece sono profonde. Sono vedova da 32 anni e non ho figli. Anche mia sorella ha perduto il marito e non ha avuto bambini. La scelta di donare i beni al Comune per me rappresenta sia un modo per garantire una condizione rispettosa e di benessere per i gatti della città sia per promuovere l’attenzione alle creature più fragili, sgravando di costi la collettività. C’è in quello che ho fatto anche il desiderio di dare un messaggio di incoraggiamento al Comune verso le politiche a favore degli animali".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...