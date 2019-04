Per Di Maio si deve dimettere! Armando Siri : Io ho sempre rispettato le leggi

Al centro dell’inchiesta un faccendiere nel settore dell’energia in rapporti con una Trapani, Vito Nicastri, il re dell'eolico vicino al, che oggi è stato arrestato nuovamente. Nellesi parla di una mazzetta da 30 mila euro per Siri. Che respinge le accuse: "". Dieci gli indagati. "". Questo il primo commento a caldo del sottosegretario alla notizia che èdalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta nata a Palermo. "", afferma Siri. "".

"Sarebbe opportuno che il sottosegretario Siri si dimetta. Gli auguro di risultare innocente e siamo pronti a riaccoglierlo nel governo quando la sua posizione sarà chiarita". Così il il vicepremier e leader del M5S Di Maio sulla vicenda che ha visto coinvolto il sottosegretario della Lega indagato per corruzione dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta nata a Palermo sui progetti per l'energia eolica.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...





"Piena fiducia nel sottosegretario Armando Siri, nella sua correttezza. L' auspicio è che le indagini siano veloci per non lasciare alcuna ombra". Così in una nota la Lega. "Ho sentito Siri, non sapeva nulla". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini sull' inchiesta che vede indagato il sottosegretario leghista Siri per corruzione. "E' assurdo che lo abbia letto dai giornali. Lo conosco. Lo stimo e non ho dubbio alcuno. Peraltro stiamo parlando di qualcosa che non è finito nemmeno nel Def". Alla domanda: quindi conferma la fiducia in Siri? "Assolutamente sì", è stata la risposta di Salvini.