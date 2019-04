Elena Santarelli ringrazia Fedez! Un libro per la beneficenza ai bambini malati

I proventi del volume andranno a Progetto Heal, associazione che si occupa della ricerca sui tumori al cervello in età infantile. Il rapper Fedez creerà un libro per bambini devolvendo i proventi in beneficenza, a sostegno della ricerca per le malattie neurologiche. A ringraziarlo Elena Santarelli, il volto della onlus alla quale saranno destinati i proventi: “È veramente bello vedere questo sostegno spontaneo”, La sensibilità di Fedez per la causa è cresciuta dopo la nascita del piccolo Leone Lucia, nato dalla relazione tra il rapper e l'imprenditrice Chiara Ferragni.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...