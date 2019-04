Serie A : recupero Lazio-Udinese 2-0

I biancocelesti si prendono l’intera posta in palio e si avvicinano nuovamente alla zona Champions League. Lacapitalizza il recupero contro l', battuta 2-0 all'Olimpico, e resta agganciata al 'trenino' Champions. Il 1° tempo è un quasi monologo biancoceleste. Caicedo timbra al 21' con un sinistro da biliardo (palo interno-gol) al 24' spazzata disu angolo e autogol di Sandro (24').Traversa di Badu per i friulani,troppo passivi,vicini al tris Immobile e Parolo (Larsen salva sulla linea), mentre il 3-0 di Acerbi al 45' viene annullato col Var. Al 51' Strakosha para un rigore a, Musso dice no a Parolo (73'), poi più nulla.

