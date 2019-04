Perù, si uccide ex presidente Alan Garcia

L'ex capo di Stato, 69 anni, era accusato di aver percepito tangenti dal gruppo brasiliano Odebrecht . L', 69 anni, si è sparato un colpo in testa mentre gli agenti della polizia stavano bussando alla porta di casa sua per arrestarlo in seguito a uno scandalo di riciclaggio di denaro sporco. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lima, è deceduto. Mercoledì scorso un altro ex capo dello Stato peruviano, Kuczynski, che ha ricoperto l'incarico dal 2016 al 2018, era stato arrestato nell'ambito dello stesso dossier.

