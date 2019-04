Buon compleanno, amore! John Travolta fa gli auguri al figlio morto 10 anni fa

La foto che, la moglie della star di Hollywood, ha è morsa al cuore, la donna ha pubblicato una scatto sui social in occasione dell' anniversario dellaè morto 10 anni fa - il 2 gennaio 2009 - quest'anno avrebbe compiuto 27 anni e purtroppo fu trovato senza vita nel bagno di un resort alle Bahamas in cui la famiglia stava trascorrendo una vacanza.Una morte che ancora oggi non è chiara, il ragazzo era affetto da una forma di autismo, la, e da

L’attrice Kelly Preston ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto scattata da un fan : “Al mio amore, sarai nei nostri cuori per sempre. Mando amore a tutti i bellissimi bambini autistici e alle meravigliose persone che li amano. Che tutti noi possiamo brillare e concedere amore e rispetto ai bambini con bisogni speciali” .

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...