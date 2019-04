Immaginate se morissi qui davanti a voi! Il comico Ian Cognito muore sul palco, il pubblico applaude e pensa sia una gag

Pochi minuti prima di morire, l'attoreaveva persino fatto una battuta sull'eventualità di avere un infarto davanti al pubblico presente, purtroppo è andata proprio così! Ilin scena durante uno spettacolo in un locale ma il pubblico non se ne è reso conto subito perché ha pensato fosse una gag. Il comico si è sentito male all’Atic Bar a Bicester, a una quindicina di chilometri da. Ian non si sentiva molto bene, ma ha deciso ugualmente di fare il suo spettacolo durante il quale ha fatto una battuta : “Immaginate se morissi qui davanti a voi” ... ad un certo punto ha iniziato a respirare affannosamente e poi è rimasto immobile per cinque minuti, seduto su uno sgabello.

All'inizio nessuno si accorto di niente, poi quando nel locale si sono resi conto dell'emergenza, hanno chiamato i soccorsi che però non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. “Siamo usciti che eravamo veramente sconvolti. Siamo rimasti seduti per cinque minuti a guardarlo, a ridere”, ha raccontato uno spettatore che si trovava tra il pubblico quando Cognito è morto.