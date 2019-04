Che c'entra la 'ndrangheta con il matrimonio di Pamela Prati

La prima parte dell'inchiesta disulaveva portato alla luce che il sedicente “avvocato Donato” che ha contattato la nostra redazione per discutere della querela mossa contro il signor Luigi Oliva e le testate che avevano riportato le sue dichiarazioni non esiste, una menzogna crollata rapidamente in quanto lo stesso avvocato Della Rocca (quello vero) ha smentito di averci chiamato.

Adesso ulteriori elementi sembrerebbero gettano nuove ombre intorno alla figura di Mark Caltagirone, della sua “holding” e dei presunti figli all’uomo affidati, un' "operazione" che nasce più di due anni fa. Chiave è la figura di Pamela Perricciolo, agente di Pamela Prati, vicina a Eliana Michelazzo. Indagando all’interno dei legami familiari di Pamela Perricciolo, scopriamo dell’arresto del fratello e del padre, condannati nel gennaio 2018 per associazione a delinquere di stampo mafioso con la finalità di ricostruire la ‘ndrangheta nelle Marche.

