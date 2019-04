Così mi hanno insegnato i miei genitori! Il piccolo trova i soldi a terra e li dà alla polizia

Ilsimbolo di onesta e civiltà è stato ricevuto daldi Rho: "Onestà e spirito civico sono valori importanti, che non devono essere dati per scontati e che, anzi, devono essere rinforzati e sostenuti", storie che se ne dovrebbero sentire tutti i giorni. Il piccolo Amin è un bambino di origini marocchine che ha trovato a terra, per strada, 150 euro e li ha portati subito alla polizia : "", avrebbe detto. Per questo il il premio che gli è stato dato dal, Amin ha anche incontrato il sindaco insieme a sua madre Lahlou Nezha.

