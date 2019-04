Sofia Panconi, la 22enne uccisa dalla meningite in meno di 24 ore

Le persone che hanno avuto contatto con lei da alcune ore sono sottoposte a profilassi,è morta a 22 anni a causa meningite, la ragazza viveva a Faella () con i genitori. Lavorava acome cameriera nel ristorante Casagrande che si trova nel centro del paese. Proprio per questo entrambe le comunità che sono venute in contatto con lei da alcune ore sono sottoposte a profilassi. La 22enne è deceduta in meno di 24 ore da quando si è manifestata la febbre alta, un antipiretico prescritto dal medico sembrava aver calmato il malessere, poi la situazione è precipitata e nulle l'ha potuta salvare.

