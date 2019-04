Arresti terrorismo! Si addestravano per attentati e inneggiavano all'Isis

Unconvertito all'Islam e un cittadino marocchino sono accusati di reati legati al terrorismo internazionale. Un 24enne e un 18enne sono accusati di reati legati al. Il palermitano convertito all'Islam residente a Bernareggio, in Brianza, è indagato per istigazione a delinquere per aver inneggiato all'Isis sui social. Il più giovane residente a Cerano, nel Novarese, è invece accusato di aver convinto il palermitano alla radicalizzazione. Entrambi erano in possesso di materiale che inneggiava all'Isis. Il palermitano è stato identificato anche grazie un selfie, pubblicato sui social, in cui teneva in mano un coltello lungo 26 cm.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...