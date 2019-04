Stefano Cucchi, superteste a sorella Ilaria : Mi spiace

Al termine del suo esame nel corso del processo sulla morte di, l'imputato e superteste, che nella scorsa udienza ha accusato i colleghi di aver pestato il geometra romano, si è alzato e si è diretto verso Ilaria Cucchi. "Mi dispiace", ha detto il vice-brigadiere alla sorella di Stefano.

Si è avvicinato a Ilaria Cucchi e stringendole la mano le ha sussurrato: "Mi dispiace". Così il vicebrigadiere Tedesco, superteste e uno dei carabinieri imputati per omicidio preterintenzionale dopo l'esame in Corte d'Assise. "Dopo il primo schiaffo, Stefano non ha avuto il tempo di lamentarsi. E' caduto a terra stordito e non ha urlato neppure dopo il calcio che gli è stato sferrato a terra", ha detto in Aula,accusando i due colleghi del pestaggio."Mi sono preoccupato di allontanarli e ho aiutato Stefano ad alzarsi", ha concluso.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...