La prorompenteè manager del marito e di se stessa e di sicuro sa anche come attirare l'attenzione dei suoi follower. Una autentica, come dimostrano gli scatti in body rosso di pizzo trasparente che hanno mandato in tilt il suocon migliaia di like in poche ore. Lady Icardi cura al massimo la sua immagine sui social tanto che la sua paginaè al momento la più vista delle Wag italiane.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...