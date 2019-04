E' stato condannato! Uccise il cane annegandolo con una pietra al collo

L'uomo di, in provincia di Vicenza, è stato condannato a 6 mesi di carcere, poi convertiti in un'ammenda da 6.750 euro per aver. il povero animale fu annegato con una pietra al collo e ritrovato senza vita iil 9 marzo del 2018, quando alcuni operai al lavoro presso la cava di Via Astico aavevano rinvenuto nel vicino laghetto artificiale il corpo di una giovane femmina di pitbull, in stato di decomposizione. Il cane presentava il cranio deformato, il collo era stretto da una cinghia legata a un grosso sasso.

La Procura di Vicenza aprì un fascicolo per il reato di uccisione di animali e gli inquirenti sono riusciti a trovare il microchip che ha permesso di identificare sia il cane che il suo proprietario. Il giudice ha emesso una condanna a sei mesi di reclusione nei confronti del proprietario. La pena è stata poi sostituita da una multa di 6.750 euro. Il decreto penale è divenuto esecutivo nei giorni scorsi.