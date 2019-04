Donna uccisa a coltellate nel Cosentino

Laed era la sorella dell'uomo bruciato 5 anni fa nella zona insieme al nipotino di tre anni. L'omicidio probabilmente alle prime luci dell'alba nell'appartamento della cittadina in provincia didove la coppia viveva. Una donna è stata uccisa a coltellate a, nel Cosentino. A trovare il, nella casa in cui la donna viveva con il marito, alcuni familiari che avevano appuntamento con lei per delle commissioni. Sul delitto indagano i Carabinieri.

Il marito della donna uccisa è al momento irreperibile. Le ricerche dell'uomo sono state estese a tutto il circondario, ma al momento di lui non sembrano esserci tracce. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di tutte le telecamere del circondario per cercare di comprendere cosa sia avvenuto.

