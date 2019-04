Juventus-Ajax Champions League : dove vederla in tv e streaming - probabile formazione

Questa stasera martedì 16 aprile 2019 ail ritorno dei quarti di finale della2018-2019. Dopo l'1-1 in casa dei "lancieri", la squadra di Allegri è chiamata a una prestazione convincente. Juventus-Ajax non sarà trasmessa in chiaro, su Rai Uno sarà trasmessa Manchester City-Tottenham del 17 aprile. Per la Juvece l'ha fatta a recuperare, in forse Douglas Costa e Mandzukic. Out Chiellini. Ecco la

La partita Champions League Juventus-Ajax sarà trasmessa in esclusiva assoluta su Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Per lo streaming su pc, tablet e smartphone gli abbonati Sky devono fare accesso a Sky Go.