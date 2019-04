Muore schiacciato da una gru! Operaio 47enne morto nel Pordenonese

Incidente sul lavoro a, nel Pordenonese, la vittima è un 47enne residente in zona, l'uomo è morto questa mattina dopo essere rimasto schiacciato dalla gru che stava manovrando. L'incidente è avvenuto in un’industria che si occupa di meccanica di precisione. Il cantiere è sotto sequestro. Lastava spostando un carico pesante con la gru quando il mezzo si è rovesciato. L’operaio è rimasto schiacciato ed è morto poco dopo nonostante il tempestivo intervento del 118.

Purtroppo non è l'unico, un altra vittima sul lavoro a Trevignano, in provincia di Treviso, dove un operaio è morto stamattina travolto da una ruspa. Stava lavorando all'interno dell'azienda Agrifung, una ditta del settore agricolo che si occupa di produzione di funghi, tartufi e materiale per la funghicoltura, quando la macchina operatrice si è rovesciata.