Mutilavano arti per truffare assicurazioni! 42 fermi a Palermo

L'organizzazione si avvaleva anche delle prestazioni di professionisti, poi intascavano elevati rimborsi assicurativi legati alla gravità delle menomazioni fisiche ed al grado di invalidità, in alcuni casi permanente, arrecato alle vittime. C'è anche un morto tra le vittime delle organizzazioni. Si tratta di un cittadino tunisino, trovato morto su una strada alla periferia del capoluogo siciliano, all’uomo sarebbero state somministrate dosi di crack per evitare che si potesse sottrarre alle lesioni.

Reclutavano le vittime fra i poveri e inscenavano falsi incidenti. In manette anche un avvocato, 250 gli indagati. Un tunisino è morto dopo le fratture, alla vittima avevano somministrato del crack per non sentire dolore. Gli agenti di Palermo hanno fermato decine di persone, una vera e propria organizzazione per compiere le truffe che addirittura sarebbe arrivata a infliggere allegravissimi danni fisici come mutilazioni e fratture. Sono centinaia gli indagati, tra i fermati anche un avvocato palermitano che curava la parte legale di molti dei falsi sinistri.