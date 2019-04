Bimba elementari in ospedale! Verona, calci da compagno classe

Unaè stata trasportata al Pronto soccorso dopo essere stata presa a calci al basso ventre da un compagno di classe. La madre: "". L'episodio è avvenuto nel bagno dell'istituto mentre la ragazzina si lavava le mani. Il compagno prima l’ha spinta da dietro, poi le ha fatto sbattere la pancia contro il lavandino, infine l’ha picchiata sul corpo e alla testa, sbattendola anche contro un armadio ed infine le ha dato un calcio in mezzo alle gambe.

L'episodio di violenza in una scuola della zona di Villafranca, in provincia di Verona. La madre della piccola ha raccontato che la figlia è presa di mira dal coetaneo da almeno tre anni: “Un problema per il quale ho chiesto più volte alle insegnanti di intervenire, senza però ottenere nulla”.