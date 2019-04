Vorrei essere più magra! La prima volta di Anna Todd

Ospite del format di" Anna Renee Todd, diventata famosa come scrittrice dopo aver caricato una fanfiction dedicata aglisul sito web per la condivisione di storie Wattpad. Il romanzo,, si è rivelato essere, in breve tempo, un best seller mondiale, soprattutto nel mondo teen, a tal punto da diventare un film, dal titolo omonimo, con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin.

Alle telecamere di Fanpage.it Anna Todd racconta di tutte le sue prime volte, da quando ha capito che sarebbe diventata una scrittrice al primo bacio fino alla prima volta che si è davvero amata guardandosi allo specchio: "Non è stato molto tempo fa, perché per tutta la mia vita sono stata molto dura, mi sono sempre considerata quella più goffa rispetto agli amici. Mi sono sempre detta 'Vorrei essere più magra, vorrei avere la pelle senza acne, un seno più piccolo, fino a qualche anno fa non avevo nemmeno mai indossato un costume da bagno. Adesso sono cambiata, forse sono anche troppo sicura di me". E su come è nato 'After', rivela: "La prima volta che ho pensato ad After è stato quando ho incominciato a scriverlo. Non avevo idea di come sarebbe stato, non avevo pianificato nulla, è stato casuale".

