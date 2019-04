Temevo mi uccidesse! Amber Heard lancia nuove accuse a Johnny Depp

I media USA diffondo nuovi particolari dei documenti processuali in cui l'attrice statunitensesi difende dalla causa per diffamazione che la star di Hollywoodha intentato contro di lei. la 32enne conferma di aver subito violenza domestica e fornisce nuovi inquietanti episodi che descrivono il divo come un uomo molto violento, alterato dall’abuso di alcool e droghe :

La relazione tra la Heard e Depp è iniziata nel 2012, dopo che i due si erano conosciuti sul set di "The Rum Diary", ma già a un anno di distanza sarebbero iniziati gli abusi di droghe e alcol : Johnny spesso non ricordava la sua condotta delirante e violenta dopo essere uscito dall'ubriacatura e dall'alterazione per la droga… Poiché amavo Johnny, avevo creduto alle sue molteplici promesse in cui diceva che sarebbe migliorato. Mi sbagliavo.