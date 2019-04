A Milano, in via Cadore, un 45enne è stato ferito gravemente al volto da un colpo di arma da fuoco esploso da una persona su una moto. Le sue condizioni sono, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Policlinico. Pare che due persone a bordo di un motociclo si sono affiancate a unae sono stati sparati due colpi che avrebbero infranto il vetro dell'auto e colpito l'uomo in pieno volto.

