C’è una buca in strada! 22enne prende gli attrezzi e la ripara

Mentre camminava haaperta a causa della pioggia dei giorni precedenti in una strada centrale di. Era domenica e quando ha avvertito le autorità locali e capito che nessuno sarebbe intervenuto almeno fino al lunedì successivo, senza pensarci troppo su, il 22ennesi è munito di tutto l'occorrente e l'ha messa in sicurezza.Il ragazzo è operaio come manutentore alla cartiera Ahlstrom di Mathi ed il suo gesto è stato raccontato dalle cronache locali.

“È la mia città, è come se avessi aggiustato qualcosa in casa”, ha detto Luca che proprio non ce la faceva a vedere quella grossa buca e si è subito diretto a casa per prendere gli attrezzi e con un bidone, sabbia e calcestruzzo e ritornato sul posto mettendosi al lavoro. “La buca era stata segnalata ma la domenica non ci sono le forze per il pronto intervento – ha raccontato – Così il pomeriggio ho visto che quella buca stava creando problemi e mi sono dato da fare”. “Non potevo non farlo – ha aggiunto – Quella buca era pericolosa e io ci tengo che Ciriè sia sempre bella e si presenti bene. È la mia città e la amo molto, non l’ho fatto per essere ringraziato”.





“In fondo ho solo ritardato il mio aperitivo tornando a casa a prendere il materiale per la manutenzione”, ha concluso il ragazzo.