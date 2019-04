Sono gay, ma non lo avrei detto in tv! Il coming out di Cristian Imparato al Grande Fratello

Ilsi è raccontato durante una discussione sul divano del, spiegando di non aver mai detto nulla pubblicamente solo perché considera la cosa una sua scelta personale.fain tv e ammette la sua omosessualità. Non ne aveva parlato precedentemente, non avvertendo l’esigenza di etichettarsi : “” chiede provocatoriamente ai suoi interlocutori, poi ammette: “”.





