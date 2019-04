Finta invalida per 10 anni riceveva pensione e stipendio da insegnante

Gli agenti della Guardia di finanza di Rossano -- ha smascherata una 47enne che fingeva di. La donna, una professoressa di Corigliano Rossano, sosteneva le visite periodiche di controllo da, seduta su una sedia a rotelle ma in realtà gestiva un’agenzia di finanziamenti e prestiti a privati a 50 Km dalla sua città.Dal 2008, oltre a percepire un’di accompagnamento, incassava anche lo, dove però non era mai andata grazie a una serie di certificati di malattia.





Ora la professoressa 47enne è destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo di beni per 181mila euro. Le indagini delle Fiamme Gialle sono scattate a novembre scorso a seguito di alcune segnalazioni. I successivi accertamenti hanno constatato che la donna non era affatto disabile, usava la bici e guidava la macchina ogni giorno per andare accompagnare i figli in giro e andare al lavoro a Cosenza. Le prove raccolte dagli inquirenti, hanno portato all’accusa di truffa aggravata ai danni ai danni dell’Inps e al conseguente provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca delle somme di denaro nella disponibilità dell’indagata.

