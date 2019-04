Ilaria D'Amico e Gigi Buffon allargano la famiglia

Unche è stato paparazzato sui giornali di gossip. Ilaria D’Amico e il fidanzato Gigi Buffon vivono lontani, dati gli impegni del portiere fra i pali del Paris Saint Germain in Francia e quelli della conduttrice Sky a Milano. I due però potrebbero riservare delle sorpresa e decidere di allargare la famiglia.La conduttrice e il calciatore hanno già un figlio, Leopoldo Mattia, a cui si aggiunge Pietro, pargolo di Ilaria e del suo ex Rocco Attisani e Louis Thomas e David Lee, figli di Buffon e della ex moglie Alena Seredova.Ilaria è stata sorpresa da “Diva e donna” proprio assieme all’ultimo nato: vestitino primaverile, Ilaria sfoggia delle forme un po’ più morbide del solito. Potrebbe essere un effetto delle foto, ma per la rivista quello dellaè un “pancino sospetto” che farebbe presagire un nuovo arrivo per la già indaffaratissima coppia…