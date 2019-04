Ci stiamo riprovando! Dopo Elia Jane Alexander torna con Gianmarco Amicarelli

Un vero e proprio ritorno di fiamma tra l'ex discussa GF Vip. A qualche mese dalla fine del legame con Elia Fongaro, l’attrice è tornata tra le braccia dell’ex compagno storico. “” ammette candidamente, pronta a prendersi le conseguenze della sua scelta. Non commenta il modello conosciuto nella Casa del





Sistemando casa sono dovuta tornare da lui per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato, tanto quel giorno. Siamo stati insieme per ore. Ci siamo chiariti su tante cose, e abbiamo deciso di vederci, come amici, perché in fondo ci vogliamo bene. Andando avanti, e parlando sempre, in modo da chiarire tutto tra di noi, ci siamo ritrovati a ridere spesso, e a voler passare più tempo insieme. Ci siamo abbracciati e baciati, si. E forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita, quindi non so dirvi nulla di più, perché anche noi stiamo vivendo giorno per giorno, ma si, mi vedo con Gianmarco. E non sarò mai ne la prima ne l'ultima che si rimette con un suo ex, ne credo che abbiamo ucciso nessuno, ne abbiamo intenzione di farlo. Semplicemente siamo due persone che si stanno ritrovando. Punto. Da qui a quello che succederà, chissà. Che voi ci siete o meno, la mia vita andrà avanti. Una vita folle, fuori dagli schemi, e per molti di voi incomprensibile. Ma è la mia. E a me piace così. Buon Mercoledì a tutti.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...