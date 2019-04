Febbre altissima! Giulia Salemi al pronto soccorso

La giovane ex concorrente del GF Vip Giulia Salemi è stata portata d’urgenza in ospedale a causa di una febbre altissima. Sui social la madre Fariba Tehrani chiede anche il supporto dei fan, affinchè diano forza ed energia alla figlia, ormai costretta ad un riposo forzato. la fidanzata di Francesco Monte aveva pubblicato foto nelle quali dichiarava di avere la febbre e di essere stanca, ma di non arrendersi, poi si è aggravata nell'arco di pochissimo tempo, destando la preoccupazione dei fan e della madre.





Vi prego di mandare l’energia positiva per la mia cucciola che in questo momento in pronto soccorso con febbre a 40

