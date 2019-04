Un record la vendita delle uova Pasquali A.I.L : anche nel 2019 due borse di studio ed assistenza ai maklati ematologici

Oltresono state acquistate dalla collettività dellaprovincia di Massa Carrara in occasione della “tre giorni” dell’A.I.L.() onlus didal titolo: “Diamo una mano alla ricerca. Uova di PasquaA.I.L. 2019”. Dunque anche il corrente anno vedrà continuare le due borse distudio A.i.l. per i medici di onco ematologia dell’Ospedale delle Apuane e perincrementare ancora di più l’ opera di sensibilizzazione su tutto il nostroterritorio e sull'assistenza sia ai pazienti affetti da malattie ematologiche sia ailoro parenti che si trovano di fronte a volte a gravi problemi di tipopsicologico.

Gli organizzatori riferiscono che “quest’anno la vendita delleuova , appunto, ha ….. stabilito un vero e proprio un record per laProvincia apuana che è tra le più piccole della Toscana e che conta circa200.000 abitanti sparsi in un vasto territorio dal mare ai monti e colline dellaLunigiana. Un risultato notevole - aggiunge il dottor Ezio Szorenyi notospecialista internista, Nefrologo, Tossicologo – che ci pone ancora di più laresponsabilità di utilizzare i proventi derivati per la nostra attività che è moltoimpegnativa ma che sta dando ottimi risultati.

Mi preme rivolgere un grandegrazie di cuore a tutti i volontari che per 3 giorni hanno usato il loro tempolibero per essere presenti nelle piazze di tutta la nostra provincia per offrire aicittadini le Uova di Pasqua per la Ricerca ed in particolare le coordinatrici:Sara Cerruti (Villafranca); Sabrina Balestracci (Bagnone e Pontremoli). Edancora: Andrea Rossi (Fivizzano);Marina Viappiani (Licciana Nardi). Sonosicuro che questa manifestazione provocherà ancora di più aumento disolidarietà che già da 20 venti anni caratterizza la nostra provincia.” Il dottorSzorenyi termina con un “ ringraziamento ai mezzi d’informazione, aiComuni di: Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Bagnone, Fivizzano, LiccianaNardi, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana; GE OIL & Gas Massa (NuovoPignone); Centro Maremonti Shopping Center; Esselunga di Viale XXSettembre (Turigliano) e di Viale Roma; Unicoop Avenza. Alle parrocchie:“Servi di Maria” e “S. Giuseppe” di Marina di Massa; alla ConcessionariaCitroën di Massa dei F.lli Nani per la disponibilità dimostrata.”