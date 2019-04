Due ischemie al cervello causate da un problema al cuore! Walter Nudo sta male

L’attorein seguito al malore che lo ha colpito mentre si trovava aper lavoro. Gli ultimi aggiornamenti sono stati diffusi dall’che riporta la nota della ‘’ :

Prima di sentirsi male, Walter Nudo aveva pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories registrate sulla spiaggia di Beverly Hills. La notizia del malore è stata confermata anche da Enrico Silvestrin, suo amico e compagno di avventura al GF Vip: “Mi ha detto di aver avuto un segnale di stop da parte del corpo. Il corpo gli ha detto: Fermati. Ho paura che queste cose siano tristemente collegate. Spero che Walter si sia fermato in tempo. Io non sono cattolico né credente quindi non posso pregare per lui e non lo farò. Però i miei pensieri sono con te, Walterino. Spero che tu possa rimetterti quanto prima e questo ti aiuti a capire una serie di cose. Non è il posto per fare riflessioni, però chi ti vuole bene ti sta intorno e io sono tra questi. In bocca al lupo”.





Anche Andrea Mainardi ha fatto sapere di avere sentito Walter Nudo : “Ho sentito il nostro Walter Nudo. Ha detto di non preoccuparsi e che adesso sta meglio. Forza amico mio, siamo tutti con te”.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...