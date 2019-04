Le sorprese non finiscono mai! Al Trono over 42enne corteggia Gemma Galgani

Ancora una volta la quansi 69ennetorna ad essere protagonista delle anticipazioni relative al programma di Uomini e Donne. Dopo l'altalenante relazione con, pare che per la dama potrebbe essere arrivata una nuova opportunità di trovare l’anima gemella. Infatti nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne si è presentato, un giovane che ha dichiarato di avere 42 anni e che si è detto intenzionato aGemma. La dama è rimasta quasi incredula alle parole del nuovo arrivato, ma mai quantoche è subito corsa dietro le quinte per cercare di fermarlo, ma Fabrizio ha ammesso senza problemi di aver fatto tanta strada proprio per conoscere la Galgani.

Per Fabrizio “in amore non ci sono limiti di età. Io penso che in amore non ci siano limiti di età. Se poi qualcuno pensa il contrario, forse è molto limitato. Senza fare illusioni verso nessuno, ci mancherebbe”. Il nuovo cavaliere rivela di essere più interessato alla conoscenza di persone che abbiano diversi anni in più di lui. Nel corso di queste settimane la dama infatti ha accettato l’invito a uscire a cena di Stefano Pastore. Inizialmente Gemma è parsa entusiasta del suo arrivo, ma non appena ha ascoltato le sue parole ha cambiato espressione. Alla fine non ha dato alcuna risposta, ma chiesto di poter ballare con lui.... staremo a vedere!