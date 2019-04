Pago io la retta della mensa! Antonio Candreva e la bimba costretta a mangiare tonno e cracker

Il giocatore dell’Inter e della Nazionaleaiuta laper il mancatoda parte dei genitori. Candreva si è già messo d'accordo con il sindaco del paese di, provincia di Verona, per avere i dettagli. La vicenda sul– con la denuncia dalla segreteria provinciale del Partito democratico, che parla di “” da parte dell’amministrazione comunale leghista. Una scelta del Comune arrivata dopo inutili solleciti al pagamento, una decisione che avrebbe anche scosso la piccola, che ha pianto quando si è vista servire un pasto diverso, e ridotto, dai compagni.

Secondo la segreteria provinciale del Partito democratico “si tratta di una scelta discriminatoria. Il sindaco si nasconde dietro le pieghe di una direttiva data alla società che fornisce i pasti per attuare una scelta discriminatoria nei confronti di una bambina di origine straniera i cui genitori non sono in regola con i pagamenti della mensa e la umilia servendole tonno e crackers anziché il pasto completo. Il comune ha non solo la possibilità ma anche il dovere di andare incontro a situazioni di difficoltà economiche “. Per la giunta la famiglia della bimba era stata avvisata da tempo, e nonostante un aiuto economico da parte del Comune non era stata in grado ugualmente di pagare la retta: “Sono umanamente dispiaciuto, bisogna anche essere corretti verso tutte le famiglie che pagano regolarmente la mensa”. Adesso il giocatore dell’Inter ha espresso la propria disponibilità a pagare la retta per la mensa e far avere alla bimba un pasto uguale a tutti gli altri bimbi. Sull’argomento hanno espresso sconcerto la parlamentare veronese dei dem, Alessia Rotta, la deputata del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo e l’organizzazione internazionale “Save the Children”.