Falsi crediti d'imposta : 6 arresti e 117 indagati

Sono benin tutta Italia nell'ambito di un'operazione della GF diche ha portato all'arresto di 6 persone, accusate difinalizzata all'indebita compensazione di crediti di imposta. Risiedono prevalentemente nel Nord Italia i soggetti che, secondo l'accusa, hanno beneficiato del "". Nei loro confronti è stato disposto un sequestro preventivo di beni per. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa prevista per le ore 11.30 presso la Procura della Repubblica di Gela.