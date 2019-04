Comico allontanato da Made in Sud dopo litigio con Elisabetta Gregoraci?

In molti hanno interpretato un suo post su Instagram come una pubblica presa di coscienza d'aver sbagliato. Dopo l’ospitata dinell’ultima puntata disembra sia successo il finimondo dietro le quinte. Il musicista e comico napoletanosi è arrabbiato in maniera pesante con la soubrette, al punto da dare avvio ad una lite che ha portato al suo allontanamento dal teatro e potrebbe costargli il posto nella celebre trasmissione di Rai Due.

Gino Fastidio non avrebbe gradito la mancata messa in onda del suo nuovo personaggio, "il sommelier della marijuana", per fare spazio ad una Gregoraci troppo lunga nei tempi. Per adesso nessuna dichiarazione ufficiale da ambo le parti, ma alcuni hanno letto tra le righe – sul profilo Instagram di Gino Fastidio – una sorta di messaggio di scuse.